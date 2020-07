Un ristorante al Daturi: progetto da un milione di euro di un imprenditore piacentino

Al posto dell’ex pesa pubblica, in via Maculani, un ufficio turistico e un punto di degustazione di prodotti tipici dell’enogastronomia locale con possibilità di realizzare una suggestiva terrazza panoramica. Al Campo Daturi un ristorante-bistrot a coesistere con la sede degli Alpini e dei Marinai d’Italia che verrebbe totalmente rinnovata.

Filtrano alcune indiscrezioni sul progetto di valorizzazione e gestione dell’Arena Daturi e dell’ex pesa pubblica, depositato in Comune qualche settimana fa da un imprenditore piacentino.

Il piano del valore di un milione di euro è stato depositato a Palazzo Mercanti.

Da anni all’arena Daturi è presente la sede dello storico Gruppo alpini di Piacenza e quella dell’Associazione dei Marinai d’Italia. L’edificio verrebbe ristrutturato per ricavarci anche lo spazio per un ristorante. Tra le idee proposte per i mesi invernali, in caso di neve, anche quella di una pista da sci di fondo.

Notizie che hanno provocato la preoccupazione degli alpini, il cui contratto per la gestione del Campo scade a fine anno.

