Sant’Antonino, niente fiera, ma banchi del mercato fino a sera. Buona affluenza. FOTO

Non va in scena la fiera Sant’Antonino che da sempre è appuntamento fisso per i piacentini per celebrare il santo patrono, ma la concomitanza con il mercato cittadino ha indotto l’amministrazione comunale a prolungarlo fino alle 21.30, ad eccezione delle sole attività alimentari per le quali l’attività di vendita dovrà terminare alle 13.30.

Banchi quindi fino a sera: una soluzione pensata per andare incontro alle richieste degli ambulanti che non avevano gradito la decisione di annullare la tradizionale kermesse di banchi a causa della la mancanza dei requisiti di sicurezza richiesti dalla Regione a motivo dell’emergenza Coronavirus.

Buona l’affluenza di cittadini che, sin dalle prime ore della mattinata, hanno invaso le aree occupate dai banchi degli ambulanti per la consueta caccia agli affari.

Per quanto riguarda la circolazione stradale saranno prorogati, dalle 16 alle 24, il divieto di circolazione e di sosta già vigenti, nei consueti orari di svolgimento, nelle vie e nelle piazze occupate dal mercato in centro storico. Anche i mezzi del trasporto pubblico osserveranno percorsi alternativi.