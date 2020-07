Incredibile a Travo: nella notte crolla il tetto del municipio, tragedia sfiorata

Poteva essere una tragedia ma fortunatamente l’incredibile crollo della copertura del municipio di Travo si è registrata nel corso della notte di domenica 5 luglio, intorno alle 23.30, quando all’interno della struttura non c’erano persone. Un crollo improvviso che, di fatto, ha visto frantumarsi a terra una importante porzione del tetto. Non si sono registrate scosse telluriche, nemmeno di lieve intensità, dunque tutto lascia propendere per un crollo di natura strutturale; il fabbricato è ora ovviamente inagibile e chiuso al pubblico. Sono in corso gli accertamenti e i rilievi per capire i motivi del collasso della copertura.

