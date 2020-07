Camion ribaltato a Le Mose, auto a ruote all’aria a Ziano: due feriti

Due gravi incidenti si sono registrati quasi in contemporanea oggi, giovedì 9 luglio intorno alle 14: uno a Le Mose e l’altro nel comune di Ziano. In entrambi i casi l’epilogo ha visto i mezzi di trasporto terminati a ruote all’aria. Nel primo caso, nei pressi del deposito Ikea di strada Torre della Razza è stato un camion a ribaltarsi: ancora ignota la dinamica del sinistro. Il conducente, un 50enne, ha riportato lievi ferite ed è stato condotto all’ospedale di Piacenza. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con una autogrù per rimettere in carreggiata il mezzo, la polizia municipale e il 118.

Nel secondo caso invece, si tratta di una donna di 77 anni di Albareto che, mentre procedeva lungo la strada che collega le località di Pollo e Seminò, ha terminato la propria corsa ribaltandosi ai margini della carreggiata. La conducente è stata estratta a fatica dall’abitacolo e successivamente trasportata all’ospedale: traumi in diverse parti del corpo, ma anche in questo caso le ferite non fanno temere per la vita della protagonista della vicenda. Sul luogo dell’incidente sono accorsi gli operatori del 118 di Castel San Giovanni.