Alpini, Piacenza ospita per la prima volta l’assemblea nazionale

Piacenza ospiterà per la prima volta l’assemblea nazionale dei delegati dell’Ana, Associazione nazionale alpini, guidata dal presidente Sebastiano Favero. L’appuntamento è in programma al Palabanca nella mattinata di sabato 25 luglio. Seicento i delegati di tutte le Sezioni italiane che raggiungeranno Piacenza. In genere l’incontro si svolge a Milano, sede nazionale dell’Ana, ma a causa dell’emergenza Covid era necessario uno spazio più ampio rispetto alle strutture che ogni anno accolgono i delegati. Piacenza si è candidata e ha ottenuto il via libera dell’Ana nazionale. Soddisfazione è stata espressa dal presidente sezionale Roberto Lupi: “Dopo aver ospitato lo scorso anno il Raduno del Secondo Raggruppamento e il consiglio direttivo è motivo di grande orgoglio accogliere tutti i delegati delle Sezioni italiane. Il fatto che la nostra proposta sia stata accettata è anche un segnale di apprezzamento per il lavoro organizzativo svolto nelle precedenti manifestazioni. Inoltre il Palabanca è un luogo facilmente raggiungibile per tutti essendo vicino all’autostrada”. All’ordine del giorno, tra le altre, ci sono la relazione morale del presidente e l’approvazione dei bilanci. Alcune Sezioni hanno già chiesto informazioni per poter pranzare in città.

