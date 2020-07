Durante la lite parte una bottigliata: uomo seriamente ferito in via Capra

E’ finita nel sangue una rissa che si è accesa attorno alle 11.30 di oggi, lunedì 13 luglio, nel cortile delle case popolari di via Capra, in città. Protagonisti due uomini italiani, che si sarebbero affrontati per questioni di vicinato, legati a un cane. Stando al racconto di alcuni testimoni, il tono si sarebbe presto alzato, anche perché non era la prima volta che i due discutevano. A un certo punto il più giovane dei due avrebbe colpito il rivale con un coccio di bottiglia, provocandogli una seria ferita all’addome.

I presenti hanno quindi chiamato i soccorsi, sul posto i mezzi del 118 che hanno portato il ferito all’ospedale e medicato l’altro uomo.

La polizia ha avviato gli accertamenti.

