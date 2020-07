Colpito da un malore mentre guida, perde il controllo e si schianta contro un albero: è grave

Un grave incidente si è verificato attorno alle 19.15 del 14 luglio in via Negri, a Piacenza: un uomo alla guida di una Ford Focus si è schiantato contro un albero a lato della carreggiata. A provocare l’incidente pare sia stato un malore del guidatore. Un testimone ha infatti riferito di aver visto la vettura procedere a zig-zag in via Damiani, per poi girare in via Negri. L’auto ha poi passato la zona pedonale di fronte all’ingresso delle scuole, nell’uscire ha urtato una sfera antitraffico e ha terminato la propria corsa contro una pianta. I testimoni hanno chiamato i soccorsi, e sul posto sono intervenuti i mezzi del 118 che hanno trasportato il conducente al pronto soccorso in condizioni molto gravi, quasi certamente a causa del malore.

