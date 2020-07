Lavori in corso, senso unico alternato per tutto il periodo estivo

Proseguirà presumibilmente durante tutto il periodo estivo il senso unico alternato che è stato istituito lungo il ponte di Pievetta. Al momento la squadra di tecnici e operai delle ditte Consorzio Valori s.c.a.r.l. di Roma e Sarappalti spa di Roma è al lavoro lungo il primo tratto di ponte, e cioè dall’ingresso del viadotto (per chi proviene da Castello in direzione di Pieve Porto Morone) per altri 400 metri. Il tratto di corsia interessato dal cantiere è ovviamente chiuso e si viaggia solo su quella di sinistra, con un senso unico alternato da due semafori. Al momento, complice anche il periodo estivo, non si registrano mai lunghe code e i tempi medi di attesa viaggiano nell’ordine di una manciata di minuti.

© Copyright 2020 Editoriale Libertà