Pendolari, prorogate le agevolazioni sulle tratte a lunga percorrenza

Prorogate le agevolazioni anche per i pendolari piacentini in possesso degli abbonamenti “Carta Mi Muovo Tuttotreno Emilia-Romagna” e “Mi Muovo Fb/Ic”, che potranno continuare a viaggiare sui treni a lunga percorrenza, in particolare i Freccia Bianca e gli Intercity lungo la direttrice Milano-Bologna-Ancona, beneficiando fino al 31 agosto delle condizioni tariffarie calmierate.

Lo ha deciso la Giunta regionale, che ha prorogato la validità dell’accordo stipulato con Trenitalia. “Sono molto soddisfatto dell’intesa raggiunta – sottolinea l’assessore ai trasporti Andrea Corsini – che permetterà agli abbonati al servizio ferroviario regionale di mantenere le agevolazioni tariffarie in essere”. Nel frattempo, proseguono gli incontri tecnici per rinnovare la convenzione che regolamenta i rapporti tra Regione e Trenitalia.