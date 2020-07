Ciclista investito da un’auto a San Lazzaro: è grave

Si trova in gravi condizioni il ciclista investito oggi (15 luglio) in strada dell’Anselma a San Lazzaro. L’incidente è avvenuto in prossimità della rotatoria verso il cimitero: l’uomo è stato colpito da un’auto. Sul posto i soccorritori sanitari, che sono intervenuti con la massima urgenza. Secondo alcuni testimoni, si tratta di un lavoratore che si stava spostando in bici.

