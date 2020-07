Wi-fi, videocamere di sorveglianza e super comfort: otto bus nuovi di zecca per la provincia di Piacenza

Otto bus nuovi fiammanti, con motorizzazione Euro 6 e pianale ribassato, sono pronti ad entrare in servizio sulle linee extraurbane e suburbane del bacino provinciale piacentino. L’azienda interprovinciale di trasporto pubblico (Seta) li ha acquistati tramite gara Consip, un investimento complessivo da oltre un milione e 700mila euro, cofinanziato al 50% dalla Regione Emilia Romagna.

Possono ospitare fino a 84 passeggeri, sono dotati di quattro telecamere di videosorveglianza a bordo, sistema conta-passeggeri all’ingresso e all’uscita (per evitare assembramenti in questi tempi difficili), controllo satellitare in tempo reale, pedana per utenti a ridotta mobilità e, dulcis in fundo, connessione wi-fi.

La presentazione dei nuovi veicoli è avvenuta questa mattina, 21 luglio, in piazza della Pace a San Nicolò.