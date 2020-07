Candidare al Premio Nobel per la pace il Corpo sanitario italiano, in prima linea in questi mesi per combattere l’emergenza Covid. E’ la proposta avanzata dall’avvocato Mauro Paladini e che vede come testimonial l’oncologo piacentino Luigi Cavanna.

Una “mission” alla quale si sono unite la città di Piacenza, tra le più colpite dalla pandemia Covid-19, la Fondazione Gorbachev Italian Branch, l’Associazione nazionale alpini, la Diocesi di Piacenza e Bobbio, la Banca di Piacenza, la Fondazione di Piacenza e Vigevano e altre istituzioni culturali e artistiche del nostro territorio e di Milano Ard & Nt Institute Accademia di Belle Arti di Brera e Politecnico.

L’essenza immaginifica dell’iniziativa è rappresentata dall’opera d’arte di Franco Scepi “Dal Buio alla Luce”. Venerdì 24 luglio, alle 16.00 nella sala Consiliare della Provincia di Piacenza, alla presenza delle autorità cittadine verrà annunciato l’avvio della campagna di adesione e sostegno alla candidatura. Nelle prossime settimane, in una conferenza allargata, verrà presentato lo sviluppo del piano strategico messo a punto.