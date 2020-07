L’inchiesta Odysseus fa il giro del mondo: ne parlano anche Bbc e New York Times

Dopo la vicenda del Klimt, ripresa dai media di mezzo mondo, Piacenza è tornata a far parlare di sé anche oltre i confini nazionali. L’inchiesta Odysseus, che ha portato al sequestro della caserma dei carabinieri di via Caccialupo con dieci militari colpiti da provvedimenti di custodia cautelare, è “sbarcata” infatti anche sui quotidiani esteri. Giornali, televisioni e siti web stanno riservando ampio spazio alla notizia, a cominciare dalla Bbc per poi arrivare al New York Times.

