Alla Berlina domenica in sicurezza: otto operatori Cri sorvegliano il fiume. FOTO

Una domenica all’insegna della sicurezza in acqua. Dopo alcuni episodi drammatici e molto complicati, in un caso due settimane fa un uomo ha perso la vita causa annegamento, oggi nella zona della Berlina, in Trebbia, saranno presenti otto operatori in acqua, tutti appartenenti alla Croce Rossa. Si tratta di una giornata che i volontari dell’associazione sfrutteranno per operazioni di addestramento, ma anche per effettuare sorveglianza in un punto del fiume troppo spesso palcoscenico di tragedie da togliere il fiato. Anche oggi, domenica 26 luglio, l’affluenza in valtrebbia è stata notevole con tanti piacentini, e non, che hanno scelto le spiagge del fiume per sfuggire alla morsa del caldo cittadino.

