Schianti tra auto a Caorso e al Capitolo: feriti e tanta paura

Due gravi incidenti si sono verificati oggi, domenica 26 luglio, nel pomeriggio e in serata. Il primo a Caorso, per la precisione a Fossadello dove due auto sono entrate in collisione frontale: uno schianto terribile che ha fatto temere il peggio, ma che per fortuna non ha provocato feriti eccessivamente gravi. Paura per un minorenne a bordo di una delle due vetture incidentate,ma anche in questo caso, fortunatamente, il giovane se l’è cavata con ferite e contusioni che non preoccupavano medici e infermieri.

Altro impatto violentissimo, questa volta in città, in uno degli incroci a più alto rischio: si è registrato intorno alle 20,30 tra via dei Dossarelli e via Orsi, nei pressi della Tnt. In questo caso, con tutta probabilità, è stata una mancata precedenza la causa dell’incidente. In seguito all’impatto, una persona è rimasta incastrata all’interno dell’abitacolo ed è servito l’intervento dei vigili del fuoco per estrarla e consentire il trasporto al pronto soccorso. Anche in questo caso, le condizioni sono giudicate serie, ma non c’è fortunatamente pericolo di vita.