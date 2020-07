Caso Odysseus, l’ex presidente del tribuna di Piacenza: “Segnalai quegli arresti “facili”

Italo Ghitti è stato per anni presidente del tribunale di Piacenza e soprattutto uno tra i giudici dell’inchiesta ormai mitologica di “mani pulite”. Un magistrato di rango dunque che oggi si gode la pensione ma che non ha celato dietro a frasi di circostanza il proprio pensiero in merito alla vicenda che ha scosso l’estate dei piacentini, ma non solo, e che vede i carabinieri nella bufera.

“Durante un’udienza per direttissima a uno dei tantissimi piccoli spacciatori extracomunitari, dissi che erano arresti troppo facili, quasi sempre per pochi grammi di stupefacente – ha detto Italo Ghitti nel corso dell’intervista rilasciata al quotidiano Libertà oggi in edicola -: non c’era organicità nell’attività di indagine. Prendere ragazzini con poco “fumo” in tasca” non significa combattere lo spaccio. Sia chiaro però che non sapevo nulla di quello che sta emergendo: avessi saputo, avrei denunciato, mi sembra ovvio”.

L’ex magistrato dunque, aveva messo sotto tiro la “fabbrica degli arresti facili”, niente di più. “Parlai di carabinieri presi da smania di protagonismo” che chiude l’intervista con una autentica picconata a precisa domanda relativa al filone deteriore dell’attività delle forze dell’ordine, una tipicità di Piacenza? “Questo metodo c’è un po’ ovunque, purtroppo”.

