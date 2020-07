Arresti carabinieri: chiusi gli interrogatori di garanzia, possibili nuovi indagati. Parte degli atti alla Direzione antimafia di Milano

Con l’interrogatorio fiume di martedì 28 luglio al maggiore Stefano Bezzeccheri, che sovrintendeva la stazione Levante, si è esaurita la fase di interrogatori dell’inchiesta Odysseus che ha portato nei giorni scorsi al sequestro della caserma e all’arresto di sei militari. L’indagine prosegue, e non è escluso che possa riservare nuove sorprese. E in questo caso la novità potrebbe essere rappresentata dall’iscrizione nel registro degli indagati di altre persone direttamente o indirettamente collegate alla vicenda. Un’eventualità che potrebbe concretizzarsi nel momento in cui gli interrogatori di garanzia avessero sollevato altra polvere rispetto a quanto già emerso.

Ieri, dopo oltre quattro ore in Tribunale, non ha voluto rilasciare dichiarazioni alla stampa il maggiore Stefano Bezzeccheri, che all’uscita – accompagnato dal sul legale, si è infilato in un taxi ed è ripartito subito. Una permanenza prolungata, quella davanti al gip Michele Milani, che lascerebbe intendere che non si sia discusso solo delle due specifiche contestazioni di abuso d’ufficio mosse nei riguardi del maggiore. Al contrario, il maresciallo Marco Orlando, il giorno precedente, aveva preferito avvalersi della facoltà di non rispondere. Sabato scorso alle Novate ha invece risposto al giudice l’appuntato Giuseppe Montella. Si tratta comunque di un momento chiave dell’inchiesta che, fino ad ora, ha visto coinvolte 22 persone di cui dieci militari.

La Procura di Piacenza guidata dal procuratore Grazia Pradella ha inviato parte degli atti alla Dda, la Direzione distrettuale antimafia, di Milano per approfondimenti sui canali di rifornimento della droga emersi nell’inchiesta. Lo riporta l’agenzia Ansa che riprende un articolo del quotidiano Repubblica, e spiega che la circostanza trova conferme in ambienti investigativi e negli atti si parla di un deposito nell’hinterland milanese, dove andare a ritirare la droga, secondo gli investigatori gestito da persone vicine ad affiliati della Locride.

Ieri è stato anche il giorno dell’insediamento dei nuovi vertici dell’Arma a Piacenza. “Mi sento in dovere di portare con orgoglio questa divisa nelle strade di Piacenza, vogliamo che i cittadini si fidino dell’Arma fatta da militari onesti e che hanno come obiettivo quello di tutelare la sicurezza della comunità”. Sono state le parole del nuovo comandante provinciale, il colonnello Paolo Abrate, che arriva dal Gruppo di Milano. Il Reparto operativo sarà guidato dal tenente colonnello Alfredo Beveroni in arrivo dalla Scuola allievi marescialli di Firenze mentre al Nucleo investigativo è stato nominato il maggiore Lorenzo Provenzano che arriva dal comando di una delle sezioni del Ros di Milano. Il nuovo comandante della compagnia dei carabinieri di Piacenza è il capitano Giancarmine Carusone.