Castel San Giovanni, spazi riorganizzati e aule riordinate grazie agli alpini

La riorganizzazione degli spazi scolastici non è un affare che riguarda solo presidi e insegnanti, ma coinvolge tutta la comunità. Gli alpini di Castel San Giovanni si sono rimboccati le maniche e hanno dato una mano a riorganizzare gli spazi del polo superiore Volta. Un gruppo di una decina di penne nere ha sistemato i banchi, secondo le nuove disposizioni anti covid, spostato armadi e portato in discarica vecchio materiale non più utilizzabile. Tra loro anche il novantenne Ferdinando Lucchini.

L’articolo su Libertà