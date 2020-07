Ciclista urtato da un furgone si schianta contro una moto: a Parma in elicottero

Versa in gravi condizioni all’Ospedale di Parma, dove è arrivato a bordo del servizio di elisoccorso, un uomo che oggi, poco dopo le 12.30, è rimasto vittima di un terribile incidente in località Caselle, nel comune di Alseno. L’uomo stava transitando lungo la strada che conduce a Lusurasco a bordo di una bicicletta quando, per cause da accertare, è stato urtato da un furgone: in seguito all’impatto, il ciclista ha perso il controllo della due ruote che è andata ad impattare contro una moto. Uno schianto che è costato un grave trauma cranico all’uomo, subito soccorso dagli uomini del 118 di Fiorenzuola e della Croce Rossa di Roveleto. Vista la gravità, è stato disposto il trasporto al Maggiore, ma fortunatamente il ferito non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto anche i carabinieri di Fiorenzuola che si sono occupati dei rilievi.

