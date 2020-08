Grandinata a Ottone. Temporali anche domani. Temperature in calo

Violenta grandinata nella zona di Ottone nel tardo pomeriggio di sabato 1° agosto. Come annunciato dalle previsioni meteorologiche, l’arrivo di correnti d’aria fresche in quota, in contrasto con flussi caldo-umidi al suolo, crea le condizioni di instabilità che possono generare fenomeni temporaleschi sparsi. Fenomeni che hanno cominciato a manifestarsi in alta val Trebbia, e che potrebbero ripetersi domani, anche in pianura, mettendo per il momento la parola fine al caldo africano che ha imperversato per tutta la settimana sul piacentino.

Oggi è stata una giornata da bollino rosso, con temperature di poco sotto ai 40 °C e con una percezione dell’umidità elevata. “Si tratta della prima vera ondata di calore della stagione”- spiega Vittorio Marzio di MeteoValnure.it.

Da domani arrivano però perturbazioni a causa di un vortice atlantico che si attenuerà a metà settimana, con un conseguente calo delle temperature. “Associati ai temporali – si legge nell’allerta meteo della Protezione civile – non si escludono locali fenomeni di dissesto idrogeologico e rapidi innalzamenti del reticolo idraulico minore”.