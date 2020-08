Lavoro incessante nella notte per i pompieri: alberi e cartelli divelti dal vento impetuoso

Sono stati circa una trentina gli interventi operati dai vigili del fuoco nella notte di domenica 2 agosto, ma anche nel corso della mattinata. Un lavoro incessante su quasi tutto il territorio provinciale a causa del violento e perdurante temporale che ha causato danni in special modo ad alberi e colture. È stata soprattutto la zona della valluretta e della valtrebbia ad essere investita da pioggia violenta e anche grandine, ma soprattutto da forti raffiche di vento. Proprio il vento ha richiesto l’intervento dei pompieri per svariati casi di alberi pericolanti che hanno messo a rischio l’incolumità degli automobilisti. Numerosi anche i cartelli stradali divelti. Anche nella giornata di oggi, in serata, è previsto l’arrivo di un’altra ondata temporalesca.

