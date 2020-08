L’allarme dei residenti: “Degrado in continuo aggravamento”

Protestano i residenti e i commercianti dell’ultimo tratto del Facsal, quello che collega lo Stradone Farnese a piazzale Roma. Lamentano marciapiedi al limite dell’impraticabilità ed erbacce che crescono ovunque. Ma, soprattutto, non ne possono più del continuo viavai di persone che di giorno e di notte urlano e disturbano: immondizia lasciata in giro, grida e strepiti nel cuore della notte, bottiglie rotte, risse e giri “poco felici” più volte segnalati e documentati sia in questo tratto finale del Facsal sia in piazzetta Barozzieri. “Ma a oggi – dicono – nulla è stato fatto. La situazione è esattamente uguale a prima. Anzi, forse è peggio, perché più passa il tempo senza che nessuno intervenga e più si aggrava il tutto”. Rinnovano quindi le richieste al Comune per un intervento che sistemi la zona e sollecitano maggiori controlli.

