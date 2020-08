Operazione Odysseus, nuova raffica di indagati in arrivo. Altri carabinieri nei guai

Operazione “Odysseus” vi sarebbe una raffica di nuovi indagati, fra cui anche carabinieri. Conclusi gli interrogatori di garanzia la scorsa settimana, spuntano altre persone coinvolte nell’indagine della guardia di finanza e coordinata dalla procura della Repubblica. Il condizionale in questa “porzione” d’indagine è d’obbligo in quanto conferme e indicazioni relative a nuovi iscritti nel registro degli indagati, provengono da indiscrezioni. A finire sotto la lente degli investigatori vi sarebbero altri militari che negli ultimi tre anni avrebbero prestato servizio alla stazione Levante di via Caccialupo e che avrebbero “ruotato intorno ai carabinieri di questa caserma”. Si parlerebbe di reati riguardanti omissioni e falso.

