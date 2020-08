L’orologio di piazza Cavalli torna a funzionare: sostituito il quadrante

Completato il restyling dell’orologio sulla facciata del Palazzo del Governatore, in piazza Cavalli. Nei mesi scorsi il Comune di Piacenza aveva affidato i lavori di riparazione a una ditta genovese, unica realtà del Nord Italia specializzata nel settore. Oltre al trattamento di raschiatura, pulizia e verniciatura del blocco telaio in ghisa, i tecnici hanno provveduto alla sostituzione completa dell’intero quadrante, del ruotismo di minuteria e delle lancette, nonché all’installazione di un doppio albero in acciaio e di un nuovo sistema di illuminazione. La necessità di rimuovere il quadrante esterno e collocarne uno nuovo – nello stesso colore del precedente, in materiale opalino, infrangibile e indelebile – era emersa durante una recente riparazione, per garantire la sicurezza e la funzionalità della struttura.

