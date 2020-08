Da Agazzano una donazione di quasi duemila euro ad Amop

Ad Agazzano l’associazione “Con noi in Valluretta” ha donato 1.900 euro ad Amop, l’associazione malato oncologico guidata da Romina Piergiorgi. I fondi, raccolti durante una serata con protagoniste le “Fisarmoniche in festa”, serviranno per la ricerca contro il cancro. Sul palco anche il sindaco di Agazzano e musicista Mattia Cigalini ha dato il suo contributo suonando il sax.

