Sottoscrizione Libertà a quota un milione e 242 mila euro

Un milione e 242mila euro. E’ il totale raggiunto dalle sottoscrizioni lanciate dall’Editoriale Libertà per aiutare Piacenza nella battaglia contro il Coronavirus, battaglia che ha visto protagonisti cittadini, enti e aziende che hanno sostenuto l’iniziativa con le loro generose donazioni. Dopo i 1.094.000 euro raccolti con la sottoscrizione “Aiutiamo chi ci aiuta” per sostenere l’Ausl e i 75mila arrivati con “Aiutiamo i nuovi poveri”, è ora il momento di tirare le somme con l’ultima tranche di 73mila euro destinati alle Pubbliche assistenze di città e provincia che maggiormente si sono impegnate in questi mesi di emergenza, per continuità e numero di servizi. In particolare si sono distinte otto associazioni che da febbraio a maggio hanno percorso complessivamente 449mila km effettuando più di 10mila servizi.