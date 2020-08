Tonio Cartonio della Melevisione a Bobbio: “Amo la Val Trebbia”

A Bobbio ha trovato il suo “Fantabosco”. Danilo Bertazzi, l’interprete di Tonio Cartonio nella sitcom per bambini “La Melevisione”, è ormai un habitué della val Trebbia, da quando otto anni fa ha scoperto il borgo più bello d’Italia grazie ad alcuni amici. “Mi sento sempre bene qui – spiega Bertazzi – quest’anno più che mai perché sono reduce da un lockdown di due mesi e mezzo chiuso in casa da solo, e poi un mese di ospedale perché ho avuto un importante intervento al cuore. Avevo bisogno di relax in un posto familiare, non potevo scegliere un’altra meta”.

