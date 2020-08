Paura sulla via Emilia: schianto tra tre mezzi, cinque feriti

Grave incidente oggi, lunedì 10 agosto intorno alle 18 in località Campo d’oro, nel comune di Castel San Giovanni. Per cause da accertare, si sono scontrate due auto e un furgone lungo la via Emilia Pavese: è di cinque feriti il bilancio dello scontro, due dei quali in maniera piuttosto seria. Sul posto i mezzi del 118 di Castello e della Croce Rossa che hanno prelevato i feriti per condurli all’ospedale di Piacenza e Castello.

