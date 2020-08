Borgonovo, violento scontro tra un’auto e una moto: donna in ospedale

Violento scontro tra un’auto e una moto sulla strada Provinciale di Mottaziana. L’incidente è avvenuto oggi pomeriggio (11 agosto) nei pressi di Borgonovo, in direzione di Piacenza. Sulla “due-ruote” viaggiava una coppia, marito e moglie: l’uomo è rimasto illeso, mentre la donna è stata trasportata in ospedale in codice 2. Dopo l’impatto, infatti, è sbalzata dall’altra parte della carreggiata. Il conducente della vettura, invece, non ha riportato ferite. A prestare i primi soccorsi è stato un agente della guardia di finanza, in attesa dell’arrivo degli operatori della Croce Rossa di Borgonovo e della polizia stradale per i rilievi del caso.

© Copyright 2020 Editoriale Libertà