Inchiesta Odysseus, c’è un ottavo carabiniere indagato

C’è un ottavo carabiniere della caserma Levante indagato nell’inchiesta della procura sulla stazione dell’Arma di via Caccialupo. E vi sarebbero anche nuovi reati e capi d’imputazione a carico di coloro che già si trovano in custodia cautelare. Sono queste le ultime novità sul caso dei carabinieri arrestati con molteplici accuse, tra cui violenza, spaccio e tortura. Non sono chiari né il ruolo né le accuse nei confronti dell’ottavo militare, ma si tratterebbe comunque di una figura minore.

