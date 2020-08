Raid for aid team scende in campo a sostegno dei Vincenziani di Beirut

Raid for aid team, i motociclisti della solidarietà, scendono in campo per aiutare la parrocchia dei Vincenziani a Beirut dopo l’esplosione disastrosa che ha colpito la città. Così ecco il dono di mille euro per il sostegno e per l’ospitalità avuta nel viaggio del 2010 in Terra Santa.

“Abbiamo dormito in quella casa, e siamo in contatto da molto tempo con gli amici libanesi che nel 2010 ci hanno meravigliosamente ospitati durante il nostro viaggio “L’asilo di Betlemme”, in Terra Santa, in cui visitammo anche Siria e Libano” hanno spiegato i centauri con la passione sfrenata per le moto ma che pongono la solidarietà e l’aiuto per il prossimo quale filosofia guida di un gruppo sempre in prima linea quando si parla di beneficenza.