Musei, celebrazioni, arte, musica. Il programma del Ferragosto piacentino

Giorno di festa, oggi 15 agosto, con celebrazioni religiose ed eventi civili e culturali.

CELEBRAZIONI – Alle 9 si terrà la messa nell’oratorio di San Rocco e alle 11 in duomo la messa solenne episcopale celebrata dall’amministratore apostolico della diocesi di Piacenza-Bobbio, il vescovo Gianni Ambrosio, con la partecipazione della comunità ecuadoriana guidata dai padri Scalabriniani.

Sempre oggi alle 17.30 in Duomo, davanti alla statua della Madonna, verranno recitati il rosario, le litanie e la supplica;alle 18 i vespri solenni e la messa capitolare.

VIRGEN DEL CISNE – Il 15 agosto cade anche la solennità della Virgen del Cisne, la protettrice del popolo sudamericano ma, a motivo delle disposizioni anti-coronavirus che impediscono le processioni essendo assimilabili agli assembramenti, non si potrà svolgere la tradizionale processione con la statua della Virgen del Cisne, che richiama a Piacenza decine di ecuadoriani dal nord Italia.

MUSEI – Musei aperti nel weekend di ferragosto. Sabato 15 e domenica 16, infatti, Palazzo Farnese osserverà i seguenti orari: dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 19. I visitatori potranno recarsi anche nel museo di storia naturale in via Scalabrini 107, sempre dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 19.

CINEMA – Per chi ama il cinema, all’Arena Daturi nelle serate di sabato e domenica sarà proiettato in anteprima nazionale il film di Giorgio Diritti con Elio Germano, “Volevo nascondermi” dedicato all’artista emiliano Antonio Ligabue, per la cui interpretazione Germano ha ottenuto al Festival di Berlino il riconoscimento di miglior attore, conquistando l’Orso d’argento. Lunedì 17 sarà invece la volta di “Richard Jewell”, di Clint Eastwood.

MUSICA – Importante appuntamento ai Giardini Margherita martedì 18, alle 21.30, con la rassegna “Musica ai giardini”. Protagonista della serata sarà il Paolo Tomelleri Swing Trio, portando sul palco uno dei più acclamati jazzisti italiani: accompagnato da Davide Corini al piano e Luca Garlaschelli al contrabbasso, Tomelleri si esibirà con il suo clarinetto, entrato nella storia del jazz del nostro Paese.

ARTE – Sarà possibile visitare gli affreschi del Guercino, grazie alla salita alla cupola della Cattedrale sabato alle 18 e domenica alle 10: “In questo caso la Curia vescovile – conclude Papamarenghi – offre una splendida opportunità. Si tratta di ammirare affreschi straordinari e, perché no, anche una veduta dall’alto della città deserta, come fosse un dipinto di De Chirico”.

