Tra feste e tradizioni, anche nel Piacentino si celebra San Rocco

Il 16 agosto si festeggia San Rocco, il pellegrino e taumaturgo francese, venerato come santo dalla Chiesa cattolica e patrono di numerose città e paesi, e invocato come protettore contro la peste. Sono varie le località piacentine in cui il santo di Montpellier viene celebrato.

SARMATO – Per la festa patronale, si celebrerà alle 8 la messa nella chiesa di San Rocco e la statua del Santo verrà traslata nella chiesa maggiore dove alle 10.30 sarà celebrata la messa solenne con la consegna del Premio San Rocco.

CASTEL SAN GIOVANNI – Domenica messe in Collegiata alle 8 e alle 10.30 e in San Rocco alle 11.15 e alle 18. La festa, organizzata dai volontari della parrocchia e patrocinata dal Comune, si svolgerà nel rispetto di tutte le norme di sicurezza: ci sarà l’obbligo di portare la mascherina e di mantenere il distanziamento sociale per evitare rischi legati a possibili contagi.

PIACENZA – La solennità di San Rocco, cadendo di domenica, nel centro storico cittadino è stata spostata a domani 17 agosto. Tutte le messe saranno celebrate nell’oratorio di San Rocco (angolo via Legnano-via Roma): alle 9, alle 11, alle 18.30 (in suffragio di monsignor Luigi Tagliaferri).

Alle 8.30 lodi e benedizioni dei tradizionali panini; alle 17.30 il rosario, alle 18 i vespri. Dopo ogni messa vengono distribuiti i panini benedetti.