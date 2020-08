Ubriachi al volante, maltrattamenti e abbandono di animali. Bilancio pesante

Cinque automobilisti denunciati per guida in stato di ebbrezza, un 38enne straniero residente a Genova denunciato per minacce e porto di oggetti atti ad offendere, un 30enne e uno straniero di 53 anni arrestati per maltrattamenti in famiglia, un 45enne invece denunciato per lo stesso motivo, un 38enne nato in India denunciato per lesioni personali, due giovani denunciati per concorso in furto aggravato, un 23enne denunciato per detenzione ai fini di spaccio di droga, quindici giovani, tra i 22 e i 30 anni, segnalati quali assuntori di sostanze stupefacenti perché trovati in possesso di modiche quantità di droga, circa 60 grammi di stupefacente sequestrato tra marijuana ed hashish.

E’ il bilancio dei controlli del territorio effettuati dai carabinieri nel week-end di ferragosto impegnati in un servizio straordinario in città e in tutta la provincia, con l’impiego delle pattuglie di quasi tutte le stazioni e degli equipaggi dei Nuclei Radiomobili delle Compagnie, che sin dalla serata del 14 agosto hanno svolto servizi di prevenzione.

I militari della Sezione Radiomobile, poi, hanno dato esecuzione ad un decreto di sequestro preventivo e contestuale informazione di garanzia, emesso dal Gip di Piacenza nei confronti di un 23enne piacentino per abbandono di animali.

Numerosi, poi, sono stati gli interventi per dirimere alcune discussioni tra avventori che avevano alzato troppo il gomito oppure all’interno delle mura domestiche per liti tra familiari per futili motivi. In quasi tutti i casi, i carabinieri sono riusciti a mediare e a riportare la calma.