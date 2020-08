Via IV Novembre, furto al ristorante: rubati il fondo cassa e uno smartphone

Ladri in un ristorante di via IV Novembre. Rubato il fondo cassa: circa 350 euro e uno smartphone. E’ accaduto nella notte fra martedì e mercoledì scorsi. Secondo una prima ricostruzione i ladri hanno raggiunto il cortile retrostante il ristorante e da qui sono riusciti ad aprire una finestra attraverso la quale sono entrati nell’esercizio. Una volta all’interno hanno rovistato ovunque impossessandosi del fondo cassa ammontante a circa 350 euro e di un telefono cellulare iPhone. Evidentemente soddisfatti del bottino i malfattori sono poi riusciti ad allontanarsi indisturbati. Nella mattinata di mercoledì quando il personale del ristorante ha preso servizio ha avuto l’amara sorpresa di trovare la cassa aperta dalla quale era sparito il denaro. E’ stato così chiamato il 113 e sul posto è accorsa una volante di polizia e la polizia scientifica che ha avviato i primi accertamenti del caso in cerca di tracce utili a risalire ai responsabili del furto.

