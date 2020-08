Domenica all’insegna dell’instabilità, forti temporali in Valtrebbia e Valdaveto

Domenica all’insegna dell’instabilità. Oggi infatti, dopo una mattinata caratterizzata dal caldo, si sono registrati forti rovesci temporaleschi che hanno colto di sorpresa numerosi turisti che avevano scelto le valli piacentine per trascorrere questa domenica di fine agosto. Soprattutto in alta Valtrebbia, i temporali hanno fatto registrare particolare violenza: nella zona tra Cernusca e Travo sono segnalate forti grandinate anche se, per ora, non si sarebbero fortunatamente registrati grossi danni. Diversi gli automobilisti che, spaventati dall’intensità della grandine, hanno arrestato la loro corsa lungo la statale 45 che, per diversi minuti, è stata invasa dall’acqua. Temporali che hanno interessato anche la Valdaveto.

