Biblioteche comunali, ecco la Fase 3: riparte lo scaffale aperto

Novità in arrivo per la biblioteca comunale Passerini Landi, la sezione per ragazzi Giana Anguissola e le sedi periferiche nei quartieri Besurica, Farnesiana e in viale Dante. Dal 31 agosto – tra i vari servizi post-Covid – si aggiungerà l’apertura contingentata, senza appuntamento, per l’accesso alle sale a scaffale aperto per la scelta dei libri da prendere in prestito. Resteranno comunque attive le modalità di ritiro dei volumi su prenotazione, nonché tutti gli altri canali telematici.

Nella sede centrale della Passerini Landi in via Carducci, sempre a partire dal 31 agosto, verranno inoltre aumentati i posti disponibili per lo studio e la consultazione (una settantina in totale, tra pianterreno, primo piano e cortile esterno). Al servizio si accederà su appuntamento, da fissare con anticipo telefonicamente o online. Dalle ore 13 alle 14, tutte le postazioni dovranno essere liberate per permetterne l’igienizzazione. Rimarrà sospeso l’utilizzo delle postazioni di lettura nelle biblioteche Dante e Farnesiana in quanto gli spazi a disposizione non consentono la contemporaneità dell’accesso degli utenti alle sale a scaffale aperto e l’utilizzo dei tavoli da studio.

ORARI DI APERTURA – Ecco, di seguito, i turni delle biblioteche comunali dal 31 agosto. Passerini Landi: lunedì dalle 14 alle 21, dal martedì al venerdì dalle 9 alle 21 e sabato dalle 9 alle 19. Giana Anguissola: martedì dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19, mercoledì dalle 15 alle 19, giovedì dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19, venerdì dalle 15 alle 19, sabato dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19. Dante: lunedì e martedì dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19, mercoledì dalle 9 alle 13, giovedì e venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19, sabato dalle 9 alle 13. Farnesiana: dal lunedì al mercoledì dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19, giovedì dalle 9 alle 13, venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19, sabato dalle 9 alle 13. Besurica: martedì, giovedì e sabato dalle 9 alle 13, mercoledì e venerdì dalle 15 alle 19.