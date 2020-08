Ricerca dispersi, il gruppo cinofilo “La Lupa” andrà ai mondiali in Romania

Ottimo risultato per il gruppo cinofilo La Lupa di Piacenza, che si è qualificato ai mondiali per cani da soccorso in Romania. “Potremo rappresentare il nostro Paese – spiega il referente Gabriele Morni – perché siamo arrivati primi alle selezioni organizzate nei giorni scorsi a Trino Vercellese, con squadre provenienti da tutta Italia coinvolte in prove di ricerca di dispersi in superficie e sotto le macerie”.

Il gruppo piacentino è sceso in campo con Morni e il suo pastore tedesco Tummy, Eleonora Livrerio con il border collie Blue, Ilaria Giacomini con il pastore australiano Happy, Andrea Foroni con il golden retriever Sam e la team leader Martina Fermi con il border collie Peggy (al primo posto assoluto nella ricerca in superficie). “Il regolamento della gara – ricorda Morni – prevedeva un test di obbedienza e uno di ricerca, in cui le unità cinofile si cimentavano nel ritrovamento di tre dispersi in un’area di cinquantamila metri quadrati entro un tempo massimo di venti minuti. In quest’ultima fase abbiamo primeggiato con il buon esito della prova in soli sei minuti, ottenendo così un notevole distacco rispetto agli altri partecipanti”.