Cade dal quad durante una curva, grave un 23enne a Piozzano. Interviene l’eliambulanza

Un grave incidente ha coinvolto un quad nel pomeriggio di giovedì 27 agosto nel territorio di Piozzano, in località Caminata. In una curva un 23enne di Podenzano, che sedeva sul sellino del passeggero, è stato sbalzato dal mezzo, rovinando a terra e battendo la testa. Il giovane ha riportato una seria ferita ed è stato trasportato in eliambulanza all’ospedale di Parma. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Agazzano per i rilievi e l’ambulanza della Croce rossa di Borgonovo.

