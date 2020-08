Maxi incendio nel Ravennate, task force in aiuto da Piacenza

Un devastante rogo ha interessato il monte Battaglia in provincia di Ravenna. Ventimila ettari di bosco sono andati in fumo in un perimetro di quattro chilometri. Le fiamme erano divampate il 23 agosto e sul posto sono impegnati vigili del fuoco e volontari di Protezione civile (Rnre e Aib alpini) partiti da Piacenza.

I pompieri con gli escavatori stanno aprendo una linea tagliafuoco, i volontari dell’antincendio boschivo si sono occupati della bonifica dell’area mentre la difficoltà nelle comunicazioni ha reso necessario l’intervento del Raggruppamento nazionale per le comunicazioni di emergenza. Complessivamente sono 12 i piacentini impegnati nel Ravennate.

