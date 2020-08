Incidente in coda per curiosi in autostrada a Fiorenzuola: un morto e due feriti

Una persona è morta e due sono rimaste ferite sull’autostrada A1, fra Fiorenzuola e Piacenza, in direzione nord, in un tamponamento, che ha coinvolto un’auto e una moto, avvenuto attorno alle 16.40 in una delle cosiddette “code per curiosi”. A perdere la vita l’uomo alla guida della morto, che si è incastrata sotto la vettura.

La fila si era creata a causa di un incidente nella carreggiata opposta: un mezzo pesante che trasportava due escavatori, dopo aver sbandato si è intraversato disperdendo parte del carburante, provocando una lunga coda in direzione sud.

Per tutto il pomeriggio, lunghe code in entrambe le direzioni nel tratto autostradale tra Piacenza e Fidenza.