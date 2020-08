Ordigno bellico in un campo agricolo: gli artificieri lo neutralizzano

Disinnescato un ordigno bellico a Pittolo. Nei giorni scorsi, i militari del Genio Pontieri di Piacenza sono intervenuti per rimuovere un esplosivo trovato in un campo agricolo in via Fornari. Si trattava di un proiettile d’artiglieria di fabbricazione italiana. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della questura che hanno delimitato l’area e segnalato il rinvenimento alla prefettura. Alle operazioni ha partecipato la Croce Rossa di Piacenza che ha fornito l’assistenza sanitaria.

