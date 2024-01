Pittolo assediata dai ladri, residenti: “Andiamo a dormire con la paura”

Tentativi di furti a raffica, tra ladri che si presentano all’ora di cena, recinzioni tagliate e tentativi di effrazione più o meno riusciti. Così la frazione di Pittolo, a due passi dalla città, si sente smarrita davanti alle ripetute incursioni di bande di malviventi: dopo il caso, mercoledì sera, di una donna che si è trovata faccia a faccia con uno sconosciuto armato di una torcia, un’intrusione e altri due tentativi in poche ore, il morale degli abitanti è sotto la suola delle scarpe. “La gente non ce la fa più, va a dormire con l’ansia che qualcuno possa entrare in casa di notte”- spiegano gli abitanti. E così qualcuno si è messo addirittura a tenere un bastone o una zappa in camera da letto, da usare “in caso di necessità”.

