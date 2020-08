Posti ridotti sugli scuolabus, 47 piccoli studenti rischiano di rimanere a piedi

La riduzione della capienza sui mezzi di trasporto a Castel San Giovanni avrà l’effetto di ridurre drasticamente il numero di bimbi che a partire dal 14 di settembre potranno salire sulla flotta di mezzi messi a disposizione dal comune. Delle 203 domande presentate, ne potranno essere accolte 156. Per 47 bambini al momento non c’è posto. E questo nonostante il comune si sia dotato di due mezzi aggiuntivi proprio per far fronte all’emergenza.

