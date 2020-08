Al Gioia ripresa anticipata per tre classi: “Mascherina anche durante le lezioni”

Riparte domani (1° settembre), in anticipo di due settimane rispetto alla tabella di marcia ufficiale, l’anno scolastico per tre classi del liceo Gioia di Piacenza. Si tratta degli allievi iscritti al percorso di studi quadriennale (una sessantina di giovani in totale) che tornano sui banchi con i molteplici interrogativi della ripresa post-Covid, in attesa delle indicazioni generali emanate dal comitato tecnico scientifico del governo. “Nel frattempo – spiega il vicepreside Fabrizio Pezza – i ragazzi indosseranno le mascherine protettive durante tutte le ore di lezione. Aspettando le linee guida del Cts, al Gioia seguiremo le stesse misure adottate per gli esami di maturità. Le tre classi saranno collocate in locali ampi, che consentono l’assoluto distanziamento sociale”. Prima della ripartenza vera e propria prevista tra due settimane, a partire dal 7 settembre l’istituto di viale Risorgimento riaprirà le porte anche ai “primini” per alcune giornate di orientamento.

