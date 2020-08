Monte Osero e Giro del Postino: sentieri puliti grazie a Cai e Scout

Tronchi, rami e arbusti rendono impervi i sentieri di montagna battuti da numerosi escursionisti. Per i volontari del Cai (una ventina a turno) è in corso un’estate molto impegnativa, numerose le uscite per la pulizia di alcuni percorsi. Da Calenzano al monte Osero in Val Nure, gli esperti sono stati aiutati dagli scout di Pontenure. In precedenza era stata ripristinata un’area del monte Moria e nelle ultime settimane l’attenzione si è spostata al giro del postino in Val Boreca.

“L’attività di pulizia è resa necessaria dai danni provocati dal maltempo, dall’incuria ma anche per evitare il pericolo zecche. In circa quattro giorni lavorativi riusciamo a completare un percorso. Fondamentale per chi frequenta i sentieri è anche la cartellonistica con le indicazioni.” ha dichiarato Marco Cassola, responsabile Sentieristica Cai.