Coli: completamente ubriaco già al mattino, si ribalta con il trattore

Si è ribaltato con il trattore mentre era intento ad avanzare lungo una stradina sulle colline di Coli. Quando i carabinieri di Bobbio sono intervenuti sul posto per soccorrerlo, hanno scoperto che il guidatore, un uomo di 72 anni, si era messo alla guida completamente ubriaco e con un tasso alcolemico quattro volte oltre il limite consentito dalla legge. L’episodio è avvenuto ieri mattina, 31 agosto, ed è costato al 72enne una doppia denuncia: una per guida in strato di ebbrezza, l’altra perché viaggiava con una patente già ritirata per analoghi episodi.

