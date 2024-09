Alla guida completamente ubriaco: patente ritirata e veicolo sequestrato

Stava guidando completamente ubriaco il 53enne piacentino fermato l’altro giorno in città da una pattuglia di carabinieri in via Atleti Azzurri d’Italia.

L’uomo è incappato in un posto di blocco e una volta sceso dal veicolo è subito apparso in evidente stato di ebbrezza. Sottoposto a test alcolemico, è risultato avere un tasso molto elevato di alcol nel sangue.

L’uomo è stato così accompagnato in caserma e denunciato per guida in stato di ebrezza, la patente gli è stata ritirata e la sua automobile sottoposta a sequestro amministrativo.