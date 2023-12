Al volante ubriaco quattro volte oltre il limite: rischia fino a due anni di carcere

La Polizia locale di Castel San Giovanni ha fermato un automobilista che guidava con un tasso alcolemico di quattro volte superiore rispetto al limite consentito dalla legge. Per lui, un cinquantenne della Val Tidone, è scattato l’immediato sequestro dell’auto e la segnalazione alla Procura. Sarà ora il giudice a stabilire la pena. Rischia in ogni caso di non rivedere più la sua auto per i prossimi sei mesi e, peggio ancora, da uno a due anni di carcere.