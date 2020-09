La Procura: “Condannare l’ex giudice Bellomo a tre anni e 4 mesi”

La Procura di Piacenza ha chiesto una condanna a tre anni e quattro mesi per l’ex Consigliere di Stato Francesco Bellomo, a processo con rito abbreviato con l’accusa di stalking e lesioni ai danni di una giovane partecipante alla scuola di formazione “Diritto e Scienza”.

La ragazza, secondo gli inquirenti, sarebbe stata insultata, minacciata e sottoposta a interrogatori, anche incrociati, sulla vita sessuale. Il pubblico ministero Emilio Pisante e il Procuratore capo Grazia Pradella hanno chiesto anche un anno e quattro mesi per il coimputato, l’ex pm di Rovigo Davide Nalin.

Si tratta del primo processo a Bellomo che si avvicina alla sentenza, prevista in una prossima udienza, dopo le arringhe dei difensori degli imputati, il professor Vittorio Manes e l’avvocato Beniamino Migliucci.

L’ex giudice è coinvolto anche in un’inchiesta a Bari.

